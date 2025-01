Sinner batte Zverev in 3 set e ri-vince l’Australian Open

Jannik Sinner non smette di stupire gli appassionati di tennis mondiale. Conquista con naturalezza quasi imbarazzante il suo secondo Australian Open, bissando il successo dell’anno scorso. Tra nostro numero uno al mondo e la vittoria questa volta si è frapposto Zverev, attualmente numero due della classifica ATP, ma poco o nulla ha potuto fare contro l’italiano che interpreta al meglio la finale di Melburne che lo consacra ancora sul tetto del mondo.

Ma che Sinner, seppur giovane, sia un campione a tutto tondo, lo comprende anche dai gesti, nel caso specifico il fair play dimostrato nell’abbraccio al rivale che sconfitto sedeva in lacrime. Un gesto che ha fatto di lui un esempio mondiale, spietato in campo, umano ed amichevole fuori. Grande Jannik, grande sensibilità dimostrata per l’avversario.

Bart Zag