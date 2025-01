Arrestati criminali che gestivano servizio finanziario illegale per riciclare milioni di €

Un’indagine internazionale durata diversi anni ha portato all’arresto di 23 criminali che gestivano un sofisticato schema di riciclaggio di denaro. Il gruppo fungeva da servizio finanziario per altri criminali per riciclare i loro profitti.

Lo schema ha facilitato il riciclaggio di circa 100 milioni di euro. È stata istituita una coalizione internazionale di autorità spagnole, cipriote e tedesche, con il supporto delle autorità francesi, di Eurojust ed Europol, per smantellare il gruppo. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 8 milioni di euro in contanti e al congelamento di 27 milioni di euro in criptovalute

Le indagini sul gruppo sono iniziate nel 2023, quando la polizia di frontiera spagnola ha notato viaggi sospetti dai loro aeroporti che trasportavano grandi somme di denaro. I viaggi a Cipro dei membri del gruppo criminale venivano utilizzati per consegnare profitti illeciti, che venivano poi riciclati. Le autorità hanno impedito ai criminali di viaggiare e hanno sequestrato più di 1,8 milioni di euro.

Le autorità hanno scoperto che il gruppo gestiva un sofisticato servizio di riciclaggio di denaro per altre organizzazioni criminali. Il gruppo agiva come un servizio finanziario per trasferire profitti criminali a livello internazionale.

Le criptovalute venivano utilizzate per spostare profitti in contanti tra organizzazioni criminali. Per smaltire i profitti in contanti, il denaro veniva trasportato su voli commerciali, principalmente a Cipro, e con i mezzi pubblici nei paesi confinanti con la Spagna. Il gruppo era in grado di effettuare da quattro a sei transazioni di riciclaggio di denaro a settimana.

Gestire questo servizio finanziario richiedeva un’organizzazione strutturata professionalmente composta da almeno 52 membri, che operavano principalmente in Spagna e Cipro. Il gruppo lavorava con contatti esterni alla propria organizzazione per comunicare con i clienti e ricevere il denaro da riciclare. I loro contatti sono collegati a diverse società commerciali in tutto il mondo.

Poiché il servizio finanziario era utilizzato in tutta Europa, le autorità hanno dovuto collaborare per fermare il gruppo criminale. È stata avviata un’indagine internazionale istituendo un team investigativo congiunto (JIT) presso Eurojust tra autorità spagnole, cipriote e tedesche, Eurojust ed Europol. Attraverso il JIT, sono state scambiate informazioni dalle autorità fiscali e giudiziarie che hanno portato all’eliminazione del gruppo criminale. Europol ha supportato questa operazione internazionale con esperti specializzati in reati finanziari, nella lotta alle reti criminali ad alto rischio, nello smantellamento delle strutture di riciclaggio di denaro e nel tracciamento dei flussi di criptovaluta.

Sono state intraprese una serie di azioni per fermare il servizio finanziario. Nell’ottobre 2024 sono state intraprese azioni in Spagna, Francia e Cipro per smantellare il gruppo criminale. A ciò sono seguite azioni nel novembre 2024 che hanno preso di mira gli attori che collaboravano con il gruppo criminale.

Sono state effettuate complessivamente 91 perquisizioni, 77 in Spagna, 1 in Francia e 13 a Cipro. Venti sospettati sono stati arrestati in Spagna, uno in Francia e due in Slovenia. Le autorità hanno sequestrato un totale di 8 milioni di euro in contanti, 2 milioni in conti bancari e congelato 27 milioni di euro in criptovaluta. Le indagini sul gruppo e sul suo servizio finanziario continuano.

Le seguenti autorità sono state coinvolte nelle azioni:

Spagna : Giudice istruttore n. 2 di El Prat de Llobregat; Procura della Repubblica di Barcellona; Unità centrale speciale 3 della Guardia Civil, Gruppo minaccia destabilizzante-UCO

Cipro : Procura generale; MOKAS (Unità per la lotta al riciclaggio di denaro); Dipartimento di investigazione criminale (CID) (in collaborazione con altri dipartimenti di polizia)

Germania : Procura della Repubblica, Landshut; Ufficio investigativo doganale, Monaco di Baviera

Francia : Tribunale giudiziario di Marsiglia, Giurisdizione interregionale specializzata contro la criminalità organizzata (JIRS); Ufficio nazionale per la lotta antifrode (ONAF), Marsiglia/Nizza.

(foto d’archivio)

fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/criminals-operating-illegal-financial-service-launder-millions-euros-busted