Corigliano Rossano. Bambina di 4 anni cade dal secondo piano e rimane illesa

E’ rimasta fortunatamente illesa una bimba di 4 anni che è caduta dal secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. La piccola in base a quanto riporta l’Ansa, una volta al suolo si sarebbe rialzata e sarebbe andata in un negozio vicino per chiedere della madre.

Sono stati avvertiti i Carabinieri che sul posto hanno rintracciato la famiglia ed hanno tentato di ricostruire l’accaduto. La piccola che è uscita indenne da “volo” presentava soltanto qualche graffio ed alcune escoriazioni, è comunque stata portata in ospedale per accertamenti. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace