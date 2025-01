(DIRE) Roma, 27 Gen. – Per quello che riguarda i dazi, “la questione del surplus commerciale non è una questione che nasce con la presidenza Trump, è una questione che le amministrazioni americane hanno posto spesso. Nel 2023 tra Europa e Stati Uniti nel commercio di beni c’era un surplus a favore dell’Europa di oltre 150 miliardi. È un dato importante, e comprendo il punto di vista degli Stati Uniti, è la stessa questione che ad esempio noi poniamo nei confronti della Cina.

Dopodiché se si andasse a guardare al dato più complessivo e si coinvolgesse ad esempio il tema del commercio dei servizi, allora lì ci sarebbe un surplus commerciale a favore degli Stati Uniti di circa 100 miliardi, a dimostrazione che si tratta di economie complementari e interconnesse. Quindi, uno scontro non conviene a nessuno”. Lo dice la premier Giorgia Meloni ad Al-Ula, al termine della visita in Arabia Saudita. “E’ la ragione per la quale io ritengo che il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sia il modo per affrontarlo. Farò tutto quello che posso ed è la strada che intendo percorrere e suggerire per trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana”, aggiunge. (Vid/ Dire) 09:50 27-01-25