Europol. Arrestati 23 banchieri clandestini

Una rete criminale composta per lo più da ucraini ha abusato dello status di protezione temporanea dell’UE per spostare ingenti somme di denaro

Il 19 Novembre 2024, le forze dell’ordine di tutta Europa hanno represso una rete criminale guidata da due fratelli ucraini. La giornata d’azione, che segue le incursioni condotte nell’ottobre 2024, ha visto l’arresto di diversi sospettati e il sequestro di vari beni criminali. In totale, l’operazione, che si è svolta nell’arco di diversi mesi, ha portato all’arresto di 23 sospettati, al sequestro di 35,7 milioni di euro in contanti, conti bancari e criptovalute, nonché di 36 veicoli, immobili, orologi e gioielli.

La rete criminale organizzata, composta principalmente da cittadini ucraini ma anche armeni, azeri o kazaki, ha fornito servizi di corriere espresso e servizi bancari clandestini ad altre reti criminali. Anche attori cinesi facevano parte di questa rete criminale, fornendo servizi di riciclaggio di denaro. Questo catalogo di offerte di crimine come servizio è stato utilizzato da vari attori criminali di lingua russa e asiatici coinvolti nel traffico di droga, nell’evasione fiscale o nel contrabbando di beni illeciti. Questi crimini sono stati commessi principalmente in Spagna.

I risultati delle giornate di azione includono:

Arrestati 23 sospettati (20 in Spagna, 1 in Francia e 2 in Slovenia)

Effettuate 91 perquisizioni domiciliari (77 in Spagna, 1 in Francia e 13 a Cipro)

Altri 17 sospettati processati

Sequestrati 8,2 milioni di euro in contanti

Sequestrati o congelati 27 milioni di euro in criptovalute

Sequestrati o congelati conti correnti per 2 milioni di euro

Sequestrati 36 veicoli (tra cui alcuni di lusso), immobili, orologi di lusso, gioielli e dispositivi elettronici

Abuso dello status di protezione temporanea in quanto cittadini ucraini

Si ritiene che i sospettati abbiano abusato dello status di protezione temporanea concesso ai rifugiati ucraini dall’UE dal 2022, così come di altri cittadini colpiti dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Molti dei milioni di rifugiati ucraini hanno portato con sé i propri risparmi in Europa in contanti per salvaguardarli dalle conseguenze della guerra. Approfittando delle eccezioni messe in atto per facilitare il trasferimento di denaro tra giurisdizioni, la rete criminale ha spostato enormi quantità di denaro senza essere interrogata nei dettagli o esaminata durante i controlli doganali. Dichiarando le somme di denaro come parte del proprio patrimonio, i money mule, alcuni dei quali sono familiari dei leader criminali, viaggiavano regolarmente tra Spagna, Cipro, Francia e altri paesi.

Una volta che diversi corrieri di denaro hanno iniziato a essere arrestati, la rete criminale ha adattato il suo modus operandi. È passata da significativi movimenti fisici di denaro alla sfera delle criptovalute, rendendo i trasferimenti di denaro più difficili da rilevare. Secondo le stime iniziali, almeno 75 milioni di euro sono stati spostati da marzo 2023 a febbraio 2024. Durante i raid eseguiti a Cipro, le forze dell’ordine hanno sequestrato e congelato circa 26 milioni di euro in una criptovaluta.

L’Europol ha supportato questa operazione internazionale con esperti specializzati nella criminalità finanziaria, nella lotta alle reti criminali ad alto rischio, nello smantellamento delle strutture di riciclaggio di denaro e nel tracciamento dei flussi di criptovalute.

Fornendo supporto analitico, operativo e di coordinamento ai paesi coinvolti fin dall’inizio, Europol ha supportato le giornate di azione dispiegando analisti e specialisti. Durante le giornate di azione, questi esperti hanno eseguito controlli incrociati con i loro uffici mobili, hanno fornito supporto forense nella lettura di dispositivi elettronici sequestrati e hanno fornito competenze in materia di criptovaluta.

L’Europol faceva anche parte della squadra investigativa giudiziaria congiunta formata dall’Eurojust e che comprendeva Spagna, Cipro e Germania.

fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/23-underground-bankers-arrested?mtm_campaign=newsletter