Giornata della Memoria: un monito per il presente e il futuro

Oggi, in occasione della Giornata della Memoria, ci troviamo a riflettere su una delle pagine più buie della nostra storia: l’Olocausto. È fondamentale che la memoria di questi eventi non venga mai meno, ma anzi, che continui a essere un faro di luce per le nuove generazioni. La Shoah non è solo un capitolo della storia ebraica, ma un patrimonio di tutta l’umanità, un ammonimento contro l’odio e l’intolleranza.

In un periodo in cui assistiamo a un preoccupante ritorno dell’antisemitismo e di altre forme di odio, è nostro dovere combattere con determinazione questa piaga. Dobbiamo preservare la memoria delle vittime innocenti e garantire che le atrocità del passato non si ripetano mai più. La nostra società deve rimanere vigile e pronta a difendere i valori di libertà, uguaglianza e rispetto reciproco.

Il ricordo di quanto accaduto ci esorta a promuovere una cultura di pace e convivenza. È cruciale che le istituzioni e i cittadini lavorino insieme per sensibilizzare le nuove generazioni, affinché comprendano l’importanza di una società giusta e inclusiva.

Ricordare non è solo un atto commemorativo, ma un impegno attivo a costruire un futuro migliore. Oggi più che mai, è necessario agire con fermezza contro ogni forma di discriminazione e intolleranza. Solo attraverso la memoria e l’azione possiamo sperare di garantire un domani in cui nessuno debba più temere per la propria vita a causa della propria identità.

Uniamoci nel ricordo e nell’impegno: mai più odio, mai più indifferenza.

comunicato stampa – Chiara Tenerini – Onorevole – Forza Italia**