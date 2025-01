Imprese. Urso: imboccato strada giusta per Menarini, quella del rilancio

“Finalmente Italia torna a produrre bus, elettrici e sostenibili”

(DIRE) Napoli, 27 Gen. – “Siamo sulla strada giusta, la strada del rilancio di una grande impresa del Made in Italy, che torna simbolicamente ad assumere la sua denominazione storica, Menarini, che intende ricoprire un ruolo importante nel mercato italiano e internazionale”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy si è espresso così oggi, a Flumeri (Avellino) dove ha visitato lo stabilimento Menarini SpA (ex Industria Italiana Autobus), incontrando anche lavoratori e sindacati. “Una fabbrica – ha detto – che finalmente produce, anche con nuove commesse, dove ho trovato lavoratori finalmente sereni, con la prospettiva di assumerne altri a breve”.

“Questo è il sistema Italia”, ha affermato Urso, ricordando che all’inizio dell’attuale legislatura “questo stabilimento era indirizzato verso un lento e inarrestabile declino. Abbiamo preso in mano da subito, con determinazione, questo dossier, l’abbiamo instradato nella direzione giusta, imponendo anche il cambio del management”. Per Urso tutto questo “indica che siamo sulla strada giusta anche per quanto riguarda il rilancio del sistema industriale italiano, che noi vogliamo affermare come centrale negli assetti europei.

Lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme – ha osservato il ministro – perché questo è il destino comune, non di un governo o di un’amministrazione regionale, non di un’amministrazione comunale e nemmeno di un solo stabilimento, questo è il destino comune della nostra amata Italia”.

Il piano di rilancio di Menarini, per Urso, è “importante”, non soltanto “per lo stabilimento, per i lavoratori, che ci hanno creduto, ma per l’Italia, che avrà finalmente, nuovamente, una grande azienda che produce bus e, soprattutto, bus elettrici, sostenibili, per un mercato italiano e internazionale, come dimostra l’ultima commessa appena vinta in Grecia”. (Nac/ Dire) 17:39 27-01-25