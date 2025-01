In possesso di 1 kg di cocaina del valore di circa 100 mila €: arrestato dalla Polizia di Venezia

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero in possesso di un panetto del peso di circa 1 kg di cocaina.

Gli agenti della Volante della Questura di Venezia, avevano da poco iniziato il servizio, quando hanno proceduto ad un controllo di iniziativa di un’autovettura in transito nei pressi di Venezia- Zelarino.

All’esito del controllo, hanno scoperto che il conducente, un uomo incensurato, stava trasportando un panetto che poi si è accertato contenere droga per un valore di circa 100 mila euro.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato dai poliziotti in quanto sospettato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio e associato presso la Casa circondariale di Venezia “Santa Maria Maggiore”.

Il procedimento penale non risulta concluso e la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia/articolo/214967978aa31bf59413365767