Spettrofotometro per la storia dell’universo, epoca della reionizzazione e esploratore dei ghiacci

La missione Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (SPHEREx) fornirà la prima indagine spettrale di tutto il cielo. Nel corso di una missione pianificata di due anni, l’osservatorio SPHEREx raccoglierà dati su oltre 450 milioni di galassie insieme a oltre 100 milioni di stelle nella Via Lattea per esplorare le origini dell’universo.

fonte: https://science.nasa.gov/mission/spherex/