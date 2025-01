Somalia. Successo intervento a cuore aperto su bambini

A Mogadiscio, cooperazione medici Niguarda e Policlinico Milano

(DIRE) Roma, 27 Gen. – In Somalia realizzato con successo il primo intervento a cuore aperto su bambini con cardiopatie congenite: lo ha riferito l’ambasciatore italiano a Mogadiscio, Mario Daccò Coppi, evidenziando come si tratti di “un punto di svolta per la medicina pediatrica nel Paese”.

I due pazienti si chiamano Zakaria e Maida, di 15 e 12 anni. Entrambi rischiavano la vita. Il diplomatico ha sottolineato che “questo importante traguardo è stato possibile grazie alla creazione di una rete di supporto nazionale e internazionale, messa in piedi da Edna Moallin Abdirahman, attivista sociale dell’associazione Ameb, in collaborazione con Abdullahi Nor Osman, direttore della Hormuud Salaam Foundation, che ha contribuito finanziando il progetto”.

L’intervento è stato un esempio di cooperazione tra medici italiani e somali: i medici italiani, guidati dal professor Stefano Marianeschi, responsabile della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda, insieme al dottor Aresta Francesca, anestesista e rianimatore presso l’ospedale Niguarda, al dottor Giuseppe Annone, cardiologo pediatrico interventista dell’ospedale Regina Margherita, e a Silvia Scansani, sonografa e ricercatrice sanitaria presso il Policlinico di Milano, hanno lavorato fianco a fianco con l’equipe locale dell’ospedale Kalkal, guidata dai cardiochirurghi Mohamed Abdulkadir e Sisay Bekele.

Daccò ha evidenziato che “questo intervento, che ha portato benefici ai bambini Zakaria e Maida, ha un grande valore simbolico e pratico per la Somalia, rappresentando non solo una grande conquista nel campo della salute, ma anche una concreta valorizzazione delle risorse locali”. (Vig/Com/Dire) 19:01 27-01-25 (foto di repertorio)