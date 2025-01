Welfare. Corte Conti: Fondo Care Leavers, correggere criticità

(DIRE) Roma, 27 gen. – L’attuazione dell’intervento per i Care Leavers – maggiorenni che, in virtù di un provvedimento giudiziale, vivono al di fuori della famiglia di origine senza più le tutele previste per i minori – ha richiesto una complessa struttura di governance a livello nazionale e locale, con un forte impegno delle strutture competenti e dei tavoli tecnici. È quanto si rileva dal rapporto “Le misure per contrastare le fragilità: Fondo Care Leavers (2018-2023)”, approvato con Delibera 95/2024/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, che analizza le ricadute – in termini di sostegno, inserimento e cura – della fase sperimentale della misura, volta a prevenire povertà e a contrastare le fragilità e l’esclusione sociale di questa categoria di giovani.

I finanziamenti regionali, che hanno coperto il 20% del valore totale dell’intervento (pari a 30 milioni di euro), hanno contribuito al successo dell’iniziativa, inizialmente triennale, con risultati diversi nei territori coinvolti, in cui l’uso delle risorse – non sempre aderente alle Linee guida ministeriali – è stato tra l’altro destinato, in misura differente, a spese di funzionamento, mediche o a progetti di autonomia. Dai dati di flusso raccolti emerge l’attualità delle esigenze e dei bisogni dei giovani Care Leavers, che richiedono una risposta concreta e appropriata nel solco che sarà delineato dal legislatore. La magistratura contabile raccomanda, pertanto, la conclusione, senza ulteriori oneri, della lunga fase sperimentale e una riflessione sull’accantonamento o sull’entrata a regime della misura, preservando il patrimonio di conoscenze e strumenti sviluppati e correggendo le criticità emerse, sia gestionali che legate all’eccessiva articolazione della governance. (Tar/ Dire) 09:32 27-01-25