Anche secondo Trump: Microsoft vuole comprare TikTok

Microsoft sarebbe in trattative per acquistare il social network TikTok in base a quanto riporta Bloomberg e come ha confermato il Presidente Donald Trump ai giornalisti americani.

Ma al colosso di Bill Gates pare si sia aggiunta anche Oracle ma potrebbero esserci altre big tech interessate al colosso cinese che attualmente necessita di cambiare proprietà per essere riammesso ad operare negli USA.

Gli States lo hanno bannato in quanto lo hanno ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale o meglio le informazioni che dagli archivi di questo potevano essere tratte sarebbero potute diventare un problema.

Fabrizio Pace