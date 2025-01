Comune di Casier: Inaugurata la 38a Festa del Radicchio di Dosson

Fiera “bagnata”, fiera fortunata: Domenica 26 Gennaio l’inaugurazione della 38ma edizione della Festa del Radicchio di Dosson ha visto una grande partecipazione di pubblico malgrado il tempo incerto. Molte le personalità politiche presenti insieme a diverse associazioni di categoria e a numerosi Industriali

Casier – Storia, tradizione, artigianato ma anche salute, gusto e stagionalità: sei parole per descrivere il fiore più bello del territorio, il radicchio rosso, celebrato nella 38ª edizione della Festa del Radicchio Rosso IGP a Dosson.

“Un appuntamento che profuma di impegno, dedizione, amore per la terra e i suoi prodotti – commenta il Sindaco Renzo Carraretto. – Sono onorato di far parte della grande comunità del Radicchio Rosso IGP e delle meravigliose iniziative legate a questo dono della natura, che si esprime nel suo massimo splendore grazie al lavoro di mani sempre attente al mutare del tempo, nella loro silenziosa laboriosità. Il radicchio, per noi tutti, è il simbolo di questa terra, è il filo rosso impercettibile che ci lega alla nostra storia e alla tradizione dei nostri avi. È qualcosa di atavico e moderno insieme, è la poesia del lavoro svolto con umile pazienza e immensa perizia”.

comunicato stampa