Giunta Comunale, pubblicati gli atti d’indirizzo per il Carnevale

Dopo le riunioni propedeutiche delle scorse settimane, giunge ora la delibera ufficiale con la quale la Giunta comunale di Reggio Calabria avvia i preparativi per il Carnevale 2025, che si terrà dal 27 febbraio al 4 marzo. Il documento stabilisce gli atti di indirizzo per la realizzazione delle iniziative, con l’obiettivo di arricchire il panorama culturale della città e coinvolgere attivamente tutta la comunità.

In particolare, gli obiettivi principali dell’animazione territoriale, come chiarito negli incontri preliminari con il sindaco Giuseppe Falcomatà, sono molteplici e di grande rilevanza. Si punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, attraverso azioni immateriali, non solo per celebrare la tradizione del Carnevale, ma anche per mantenerne vive le tradizioni culturali che ne costituiscono il fondamento. L’iniziativa mira anche a garantire l’integrazione sociale e la partecipazione attiva di tutta la comunità, comprendendo scuole, associazioni culturali, cittadini e turisti. In questo modo, si intende rafforzare il legame tra le diverse realtà sociali e promuovere un senso di appartenenza comune.

L’indirizzo politico verrà tradotto in un avviso pubblico che l’ufficio “Sviluppo economico cultura turismo” pubblicherà entro questa settimana. L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse dei vari soggetti che vorranno presentare un’offerta. Il Comune fornisce già una indicazione rispetto a ciò che si vuole realizzare in questo periodo. Dopo la presentazione delle proposte, l’Ufficio valuterà quelle più vicine all’indirizzo dato dall’Amministrazione e si potrà stabilire il palinsesto ufficiale.

Secondo le indicazioni: un primo momento di festa è previsto nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, sul Corso Garibaldi, da Piazza De Nava a Piazza Duomo, con una serie di spettacoli di intrattenimento per adulti e bambini, caratterizzati da umorismo e magia. In serata a Piazza De Nava uno spettacolo a tema, arricchito da effetti speciali.

La sera di sabato 1 marzo, dj set, balli in maschera e ulteriori effetti speciali. Infine, la mattina di domenica 2 marzo, un evento speciale dedicato ai più piccoli, con uno spettacolo di intrattenimento a Piazza Duomo, che segnerà la chiusura della tradizionale sfilata in maschera organizzata dalle scuole della città.

Durante l’intero periodo del Carnevale, la città sarà adornata con decorazioni artistiche, tra cui l’uso di proiezioni su edifici storici e istituzionali, creando così delle atmosfere magiche in grado di catturare l’attenzione sia dei cittadini che dei turisti. Queste decorazioni avranno un impatto visivo significativo, contribuendo a rendere ancora più speciale l’esperienza del Carnevale.

Per la realizzazione di questi eventi, il Comune ha stanziato un budget di 100.000 euro, risorse provenienti dal Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027, nell’ambito dell’operazione RC7.5.1.2. “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” come investimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, le iniziative potrebbero essere arricchite da eventi e attività di particolare valore culturale, proposti e organizzati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria o da altri enti e associazioni locali. Questa sinergia tra diverse realtà contribuirà a rendere il Carnevale 2025 un appuntamento imperdibile per la città e per chiunque voglia scoprire il fascino di Reggio Calabria.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo hanno dichiarato: «Si tratta di iniziative che proseguiranno nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e di attivare le microeconomia del territorio. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attrattività verso i visitatori provenienti da fuori, cercando al contempo di promuovere azioni che coinvolgano chi si troverà a Reggio Calabria. Un ulteriore scopo è quello di favorire il processo di sviluppo socioeconomico del territorio, facendo del Carnevale un’opportunità concreta di crescita. In questo senso, il Carnevale si inserisce in un progetto più ampio di costruzione di una “brand identity” della città, che la renda riconoscibile a livello nazionale e internazionale, non solo per la sua offerta culturale e di intrattenimento, ma anche come destinazione capace di attrarre investimenti e visibilità a lungo termine».

