Le Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria donano una sonda ecografica wireless ed un tablet al reparto di Oncoematologia Pediatrica

Le Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria, ente di promozione sportiva e associazione di promozione sociale, in questi giorni sono state protagoniste di un gesto di grande solidarietà.

Le PGS hanno infatti donato alla U.O.S.D. Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria una sonda ecografica wireless completa di accessori ed un tablet WiFi con software per la visualizzazione ecografica. L’iniziativa è stata il frutto di quanto raccolto in occasione della decima edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, evento sportivo e benefico a cadenza annuale svoltosi nel mese di maggio.

La consegna della strumentazione è avvenuta nei locali del presidio “Morelli” dell’ospedale reggino dove la delegazione delle PGS, guidata dal presidente Filomena Iatì, anche alla presenza delle rappresentati dello staff organizzativo Cristina Ferraro e Angelita Racco, è stata accolta dalla Responsabile della U.O.S.D. Oncoematologia Pediatrica, dr.ssa Rosalba Mandaglio, e dal personale del reparto. Le Polisportive Giovanili Salesiane stanno già organizzando l’undicesima edizione della manifestazione “Giochiamo per un Sorriso”, in programma nella terza domenica di maggio.

comunicato stampa