Nuovo reparto di Oncologia all’ospedale di Locri: 8 posti per la degenza già pronti

E’ stato inaugurato ieri il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri. Con un investimento dell’ASP da più di 300mila euro e della Regione Calabria per mezzo milione ai quali si è aggiunto un contributo di 1.3 milioni proveniente da raccolte fondi in cui fondamentale è stato l’apporto dell’associazione Angela Serra.

Il nuovo reparto dell’ospedale di Locri, da oggi può consentire di raggiungere quei livelli di qualità auspicati ed offrire ai cittadini di curarsi vicino casa.

Sarà un punto di riferimento dell’attività sanitaria locale e della diagnostica, della terapia e della ricerca con un impatto che si auspica notevole nel campo della prevenzione dei tumori su tutto il territorio della locride.

Roberto Occhiuto, il Presidente della Regione Calabria, ha commentato sulle sue pagine ufficiali social l’apertura del reparto di oncologia di Locri, riprendendo le parole rilasciate durante un’intervista: “La sanità in Calabria è un disastro ma è un disastro in tutta Italia….

Soltanto che noi, siamo partiti da meno 1000, perchè abbiamo avuto 12 anni di commissariamento che non hanno prodotto ne un investimento ne un’assunzione.

Dico spesso che chi c’era prima di me, molte volte parlava solo dei problemi… devo dire che sembra che ne parlasse soltanto perchè a giudicare dalla Calabria che ho preso in mano… non è che ne avessero risolti tantissimi“.

