Santa Sede: ” IA un’opportunità, ma l’uomo può diventare schiavo delle macchine”

Anche la Santa Sede si è pronunciata sul caldo tema dell’Intelligenza Artificiale. Secondo la Santa Sede è “fuorviante” utilizzare la parola intelligenza relativamente all’IA in quanto “non è una forma artificiale dell’ intelligenza, ma uno dei suoi prodotti”. “La presunzione di sostituire Dio con un’opera delle proprie mani è idolatria”, si legge nella nota che cita le Sacre Scritture per mettere in guardia il fatto che l’IA può risultare “più seducente” rispetto agli idoli tradizionali”.

L’intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie, e questo è innegabile. Può automatizzare compiti ripetitivi, migliorando l’efficienza e riducendo i costi operativi in vari settori come la produzione, la logistica e i servizi. Questo permette agli essere umani di concentrarsi su compiti più complessi e creativi. L’IA può essere utilizzata in diversi settori, come l’energia, migliorando l’uso delle risorse e l’efficienza energetica. E’ in grado di elaborare grandi volumi di dati in tempo reale rendendo possibile ciò che l’uomo, con le proprie competenze, non potrebbe fare.

Tuttavia, l’IA può essere un’arma a doppio taglio. La chiave per trarre il massimo beneficio da essa, minimizzando i rischi, risiede nel bilanciamento tra innovazione e regolamentazione, nella creazione di normative etiche e nel monitoraggio continuo degli sviluppi tecnologici. Da qui una raccomandazione dalla Santa Sede: “L’IA dovrebbe essere utilizzata solo come strumento complementare all’intelligenza umana e non sostituire la sua ricchezza”.

