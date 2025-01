BMT: Dal Brasile alla Thailandia passando per l’Uzbekistan

Napoli, 29 gennaio – La Borsa Mediterranea del Turismo torna a Napoli con la ventottesima edizione in programma alla Mostra d’Oltremare da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025. Organizzata da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, si estenderà su un’area espositiva di 12.000 mq. La Bmt, manifestazione b2b per eccellenza che si rivolge alle agenzie di viaggio ed operatori, è strategica per geolocalizzazione e per il periodo in cui si svolge, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale. La fiera sarà aperta dalle 10 alle 18 per operatori del settore e il sabato mattina anche per il pubblico. Attesi tutti i big del turismo: tour operator, compagnie aeree, compagnie di navigazione, crociere, enti del turismo internazionali, regioni, catene alberghiere per tre giorni di lavori e business con un programma fitto di convention, convegni, presentazioni, corsi di aggiornamento.

Confermati i 4 workshop B2B tematici: il workshop Incoming con 50 buyers internazionali selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia; il workshop Terme, Benessere & Vacanza Attiva con 20 buyers specializzati sul segmento Terme, Benessere& Vacanza Attiva; il workshop Incentive&Congressi con 20 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry; il workshop Turismo Sociale con 50 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.

Oltre 50 i Paesi presenti alla Bmt: la Croazia si conferma anche quest’anno mettendo in mostra le sue peculiarità in uno stand personalizzato di oltre 100 mq, il Brasile torna dopo qualche anno di assenza, l’Uzbekistan debutta con la sua offerta turistica. Esordio anche per le Barbados, mentre tornano Qatar, Bahamas, Cuba, Repubblica Dominicana, Tunisia, Thailandia.

Non solo estero. I visitatori della Bmt confermano il grande interesse per le destinazioni italiane, per il bel mare e per il buon cibo: la Regione Campania amplia gli spazi per ospitare ancora più espositori nel proprio stand nel padiglione 4. Tra quelli campani spazio ad espositori che propongono la nuova frontiere delle ‘experience’: a turisti e local si propone la partecipazione ai processi produttivi con degustazione finale. Presenti le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Sicilia. Non mancheranno il Comune di Napoli e la Città metropolitana che propongono un’offerta culturale sempre molto apprezzata.

Numerosi come sempre i tour operator, le catene alberghiere e le compagnie di navigazione che solcano il Mediterraneo e non solo. Trenitalia, vettore ufficiale della Bmt, raddoppia gli spazi esponendo in due stand le sue numerose proposte. Sempre più frequentata in fiera l’area dedicata agli aeroporti che quest’anno vedrà la presenza dei due scali campani, Napoli e Costa d’Amalfi, e di Aeroporti di Roma.

Per l’edizione del 2025 si conferma la presenza del Villaggio Astoi con i principali tour operator aderenti all’associazione. Si intensifica, poi, l’interesse per il turismo nautico con diverse proposte riservate al noleggio barche. Con Assidema, l’associazione italiana dei Destination Manager, si parlerà dell’importanza di un approccio integrato e complementare tra pubblico e privato. Infine, tra le novità, la predisposizione di un’area dedicata alle terme coordinata da Federalberghi terme con presenze da tutta Italia.

