Cresce l’entusiasmo in vista dell’arrivo della Nazionale. Il presidente della FIP Calabria Surace: “Andiamo verso il sold out e una 3 giorni di eventi straordinari che esalteranno Reggio e la Regione”

Mancano pochi giorni all’evento che sarà una pietra miliare per il basket calabrese e per l’intero movimento sportivo regionale: il 23 febbraio, il PalaCalafiore di Reggio Calabria, rinnovato e in versione extralusso, ospiterà la Nazionale Italiana di basket per la partita di qualificazione a EuroBasket 2025 contro l’Ungheria. L’incontro segna non solo il ritorno della Nazionale a Reggio dopo 21 anni, ma anche un’importante occasione di crescita e visibilità per la città e l’intera Calabria.

“Si sta andando verso il sold out dei biglietti in tempi rapidissimi, e siamo davvero felici per la risposta entusiastica della Città di Reggio, delle Province e delle Regioni limitrofe – ha dichiarato Paolo Surace, presidente della FIP Calabria -. Questo evento non è solo una partita, ma un’occasione per trasformare Reggio Calabria nella capitale del basket italiano per tre giorni e rendere giustizia anche alla sua bellezza. Insieme all’Amministrazione comunale stiamo preparando una serie di eventi collaterali che daranno risalto non solo alla partita, ma contribuiranno anche a valorizzare l’intero territorio. Vogliamo che lo sport si trasformi nel miglior veicolo per far conoscere e apprezzare Reggio e tutta la Calabria”.

Il programma degli eventi collaterali è stato appena approvato dalla Giunta Comunale di Reggio Calabria, che ha lavorato a stretto contatto con la FIP Calabria per creare un calendario ricco di attività che coinvolgeranno tutta la cittadinanza. Gli eventi spaziano da attività per famiglie e bambini a iniziative che celebrano la cultura, lo sport e il territorio, coinvolgendo naturalmente gli atleti del movimento cestistico regionale.

“Insieme al Comune, stiamo lavorando per trasformare Reggio Calabria in una vetrina internazionale per lo sport e per il nostro territorio. Ogni evento che accompagnerà la partita sarà pensato per coinvolgere la città e far vivere un’esperienza unica a tutti i partecipanti” ha aggiunto Surace.

Interpretato in tal senso l’evento non solo avrà un impatto positivo sul movimento cestistico calabrese, ma rappresenterà anche una grande opportunità per valorizzare Reggio e la Calabria come destinazioni turistiche più che attraenti creando un legame tra sport, cultura e turismo.

“Lo sport – conclude Surace – oltre ad essere fondamentale per la formazione dei giovani e punto di riferimento valoriale, può essere volano di sviluppo e turismo per una Regione che adesso è anche più raggiungibile attraverso i suoi aeroporti e deve rapidamente rilanciare la propria immagine”.

comunicato stampa