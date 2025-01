Il campione dell’asteroide Bennu della NASA rivela un mix di ingredienti della vita

OSIRIS-REx è la prima missione statunitense a raccogliere un campione da un asteroide. È tornata sulla Terra il 24 settembre 2023 per rilasciare una capsula con materiale dall’asteroide Bennu. Dopo aver rilasciato il campione attraverso l’atmosfera terrestre, la navicella spaziale è stata rinominata OSIRIS-APEX e inviata in una nuova missione per esplorare l’asteroide Apophis nel 2029.

Lanciata l’8 Settembre 2016, la sonda Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer, o OSIRIS-REx, ha viaggiato verso un asteroide vicino alla Terra chiamato Bennu (in precedenza 1999 RQ36). Ha raccolto un campione di rocce e polvere dalla superficie di Bennu il 20 ottobre 2020.

La navicella spaziale ha consegnato il campione sulla Terra il 24 settembre 2023, quando ha rilasciato una capsula con grani di Bennu sull’atmosfera terrestre. La capsula è stata paracadutata allo Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa, dove il team OSIRIS-REx era in attesa di recuperarla. Gli scienziati sperano che il campione di Bennu riveli se gli asteroidi entrati in collisione con la Terra miliardi di anni fa abbiano portato acqua e altri ingredienti per la vita sul nostro pianeta.

