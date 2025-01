La studentessa dell’ABARC Giulia Surace vince il concorso di idee “Logo Cer”

Nell’Aula Magna dell’ABARC, si è svolta la proclamazione del bando Concorso di idee “Logo CER” promosso dalla Società + Energy e riservato agli studenti dell’Accademia reggina. Alla premiazione del progetto vincitore, hanno partecipato il Direttore dell’Accademia Piero Sacchetti, la Vicedirettrice ABARC Domenica Galluso, il professore Fabrizio Sebastiani (Coordinatore della Scuola di Grafica D’Arte) e per + Energy s.r.l. i dottori Laura Zampaglione e Francesco Iamonte.

Il concorso ha selezionato diversi progetti grafici di identità visiva e realizzazione di un logo per le CER (comunità energetiche rinnovabili). Durante la premiazione, il professore Sacchetti si è soffermato “sull’importanza di queste opportunità esterne per gli studenti dell’Accademia, grazie alle quali si valorizza la loro creatività, formazione e, soprattutto, sono ottime occasioni per avvicinare i giovani al mondo del lavoro”. “La nostra Istituzione continua quel percorso didattico e formativo incentrato sulla valorizzazione e crescita del territorio – aggiunge ancora il professore Sacchetti -. E’ fondamentale la collaborazione tra Accademia (Istituzione di Alta Formazione Artistica) e le Amministrazioni territoriali per realizzare solide sinergie raggiungendo obiettivi comuni”. A vincere il concorso, la studentessa Giulia Surace, iscritta al terzo anno del corso di “Nuovi Linguaggi della Comunicazione” scuola di NTA.

“Complimenti a Giulia per l’ottimo lavoro svolto e ringrazio l’azienda +Energy s.r.l. per aver fatto da committente, attivando così una preziosa opportunità di lavoro concreto per i nostri studenti” – conclude il Direttore.

In conclusione, i committenti di Energy s.r.l hanno evidenziato “l’importanza della realizzazione di un logo che diventi un brand di riferimento veicolato in più occasioni a livello nazionale ed internazionale”.