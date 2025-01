La Viola fa suo il derby nel finale. Battuto il Catanzaro: 72-68

tabellini in aggiornamento

Difficile partita per la Viola questa sera al PalaCalafiore contro un buon Catanzaro sceso sul parquet con voglia di far suoi i due punti. Non è stata una gara bellissima ma sicuramente è stata molto intensa con le difese che hanno lavorato molto da entrambe le parti.

Tutti i parziali di gioco si sono conclusi in totale equilibrio ed il finale è stato al cardiopalmo con la Viola che ruba palla sulla rimessa in attacco agli ospiti ed Idiaru che tutto solo segna, con qualche patema dato che la schiacciata tentata è riuscita solo per metà.

Tra gli ospiti molto bene il lungo Tamulevicius Martynas con la mano calda anche dalla lunga ed il playmaker Procopio.

Nei Noeroarancio, che hanno dovuto fare a meno di Fernandez fuori dopo l’infortunio avuto contro il Messina la settimana scorsa, si sono distinti il giovane Bangu su tutti per impegno e gioco, Ivanaj che è quello su cui si appoggiano i compagni quando le cose non vanno per il meglio e Cassel.

Determinante nel finale un rimbalzo difensivo preso dall’energico Simonetti. Tra le cose da rivedere per gli uomini di coach Cadeo le basse percentuali ai tiri liberi. Per la Basket Academy Catanzaro, nonostante la sconfitta maturata nel finale e di misura, buone conferme per coach Procopio arrivano dal carattere dimostrato in campo dalla squadra che potranno essere utili nel proseguo del torneo.

La Viola rimane prima in classifica e riacquista morale dopo la sconfitta scorsa e tranquillità dalla vittoria di questa sera che servirà per affrontare al meglio la cervellotica seconda fase del Campionato di questa Serie B Interregionale. La squadra reggina probabilmente si dovrà muovere sul mercato per coprire il vuoto causato dall’infortunio al Capitano Fernandez.

Fabrizio Pace