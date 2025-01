L’intervento del presidente FIGC Gravina. Settore Tecnico Federale: deleghe e incarichi 2025-28

Si è tenuto questo pomeriggio, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal Dott. Giovanni Petrucci. Al Consiglio Federale è intervenuto il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina che ha relazionato i Consiglieri circa l’esperienza della FIGC nella gestione e nell’organizzazione della stessa Federazione e del proprio Settore Tecnico. Tra i principali argomenti trattati:

Settore Tecnico Federale FIP

Il Consiglio ha approvato, su proposta del presidente Petrucci, la creazione di un Settore Tecnico federale che sarà diretto dallo stesso presidente FIP e da un Direttivo che verrà nominato prossimamente. Il Settore lavorerà per lo sviluppo del movimento della pallacanestro in Italia con l’intenzione di creare connessioni ancora più strette e continuative tra i vari ambiti.

Deleghe territorio quadriennio 2025-2028

Il Consiglio Federale ha approvato le seguenti deleghe sul territorio:

Giuseppe Amorosa – Molise (confermato)

Sara Favre – Valle d’Aosta (nuova nomina)

Alessandro Peroni – Bolzano (confermato)

Incarichi quadriennio 2025-2028

Il Consiglio Federale ha approvato, tra gli altri, i seguenti incarichi:

Julio Trovato presidente Settore Giovanile

Marco Petrini responsabile Commissione Settore Giovanile 3X3

Fausto Chirizzi presidente Settore Organizzativo Territoriale

Margaret Gonnella presidente Settore Minibasket e Scuola

Stefano Mancinelli responsabile Settore Squadre Nazionali 3X3

Umberto Arletti responsabile NAS e Svincolo

Paola Vaccaro presidente Commissione Federale Agenti Sportivi

Giovanni Piccin presidente Commissione Impianti Sportivi

Area Media, Sponsorship e Digital

Il comparto comunicazione e marketing della FIP evolve nell’Area Media, Sponsorship e Digital, cui verrà aggiunta una sezione dedicata alle Relazioni Esterne e Istituzionali e che rimarrà nelle competenze del Presidente federale.

Lega di Serie A

Il presidente di Lega di Serie A Umberto Gandini ha dato il benvenuto ai discorsi di collaborazione con la FIGC. Ci sono, infatti, temi comuni di sviluppo per sport professionistici di squadra come la Tax Credit, per il settore giovanile e l’impiantistica, il Decreto crescita, non attuato completamente in serie A ma comunque strumento reputato utile per l’accesso a maggiori talenti, unq percentuale sulle scommesse a favore degli organizzatori dei campionati, per l’operatività delle Commissione governativa indipendente per le iscrizioni ai campionati che non è stata ancora istituita, e per il miglioramento della situazione degli impianti sportivi anche per gli sport indoor.

Bilancio di Previsione 2025

Il Consiglio Federale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025.

