Muore in un incidente stradale il giornalista Fabio Postiglione

Fabio Postiglione giornalista dal 2020 al Corriere della Sera è morto ieri notte a causa di un incidente stradale. Era a bordo del suo scooter e stava percorrendo la A51 all’altezza di Cologno Sud quando per motivi ancora in via d’accertamento è andato a sbattere contro guard rail. Da quanto si apprende, dall’AGI, agenzia per cui aveva collaborato, Postiglione sarebbe morto dopo il trasporto all’ospedale San Raffaele di Milano. Seppur solo 44enne, aveva alle spalle una lunga carriera nella quale aveva trattato anche vicende della Camorra.

