Basket. Serie C: La Dierre rafforza il roster con 2 innesti importanti: Cernic e Trinca

La Dierre è determinata a fare un grande passo avanti e, per riuscirci, la dirigenza capeggiata dal Presidente Roberto Filianoti ha firmato due nuovi giocatori di rilievo. Questi innesti arricchiscono ulteriormente il già competitivo roster allenato dal Coach Cotroneo, attualmente quarto in classifica nella Serie C Unica Calabria/Sicilia.

Il primo colpo è Roberto Massimiliano Cernic, guardia/ala classe 2002, proveniente dalla Serie B di Ferentino. È un esterno, noto per la sua straordinaria precisione nel tiro e l’affidabilità sul campo. Cernic ha accumulato esperienze significative, nonostante la giovane età, giocando in Serie B con Valmontone e Palestrina, oltre che in C Silver e C Gold con Colleferro e Frassati. Con la sua capacità di attaccare sia il ferro sia il perimetro, contribuirà a elevare il livello tecnico del reparto “piccoli” del team bianco-blu. Un ringraziamento va all’agente di Cernic, Francesco Foroni, per la riuscita dell’operazione.

Insieme a lui, anche il settore “lunghi” si rinforza con l’arrivo di Alessandro Trinca, ala grande/centro di 201 cm, classe 2001. Alessandro, ferrarese d’adozione, ha svolto tutta la sua formazione giovanile con la Scuola Basket Ferrara e ha partecipato ai campionati senior regionali, passando dalla Serie D (stagioni 2019/2020 e 2021/2022) alla Serie C Silver nella stagione 2022/2023. Quest’ultima esperienza, chiusa con una media di 16.2 punti in 31 presenze e un season high di 28 punti, è stata cruciale per la sua crescita.

La stagione successiva l’ha visto impegnato con Molinella in Serie C Silver, confermandosi come un giocatore di talento. Nella stagione in corso, Trinca ha iniziato con la Cestistica Argenta in Serie C, disputando 12 partite con una media di 11.8 punti e un season high di 29 punti.

Già dalla prossima partita scenderà in campo una Dierre più competitiva e con l’ambizioni non più velata di puntare al salto di categoria.

Ile And