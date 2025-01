Calabria, Furgiuele (Lega): “Riorganizzazione territoriale Agenzia Dogane non penalizzi Catanzaro”

“La riorganizzazione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può penalizzare la città di Catanzaro, la sua provincia e l’intero territorio di competenza del futuro ufficio locale. Sappiamo che gli uffici calabresi sono stati interessati negli ultimi anni dalla definizione dei nuovi uffici locali dell’Agenzia, che attualmente concentra il 10% dei dipendenti in forza alla direzione regionale a Gioia Tauro.

Alla luce di quelle che saranno la valutazione e gli indicatori per predisporre l’attivazione, entro la fine di quest’anno, dei nuovi uffici operativi a Cosenza e a Catanzaro, chiediamo che queste due province non siano depotenziate, con il rischio che senza un numero cospicuo di lavoratori si compromette seriamente la qualità dei servizi offerti all’utenza, l’efficienza del contrasto agli illeciti tributari e il buon funzionamento del nuovo ufficio della direzione regionale Calabria.

Non possiamo accettare che il capoluogo di regione e la sua provincia non siano rappresentati da una sede dirigenziale all’altezza. Sotto questo aspetto, non ci rassicura il fatto che pochi mesi fa proprio l’ufficio di Catanzaro sia stato collocato nella terza fascia, su cinque totali, dopo che in base ad una prima pesatura degli uffici locali rientrava nella seconda fascia retributiva. I nuovi indicatori e parametri di valutazione non possono prescindere da una considerazione più ampia che preveda una realtà in grado di gestire un territorio come quello di Catanzaro, oltre alla sua provincia e a quelle di Cosenza e Crotone su cui avrebbe competenza, all’interno del quale operano ben sei Procure della Repubblica, la sede della DDA e con la presenza di una notevole platea di operatori nei vari settori specifici dell’Agenzia.

In questa fase, è fondamentale portare avanti un confronto per scongiurare che il nuovo ufficio di Catanzaro rischi di risultare depotenziato. Trattandosi di fattispecie estremamente delicate, mi attiverò per evitare la dequalificazione di questa importante sede dell’Agenzia delle Dogane in Calabria”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vice capogruppo Domenico Furgiuele. Foto da archivio

