Comuni. Giorgetti: obiettivo pareggio bilancio ma senza taglio diretto risorse

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “Il 30 aprile scorso è entrata in vigore la nuova governance economica europea e tra le principali novità figura la distribuzione di un nuovo indicatore perequativo di bilancio, la spesa primaria netta finanziata a livello nazionale calcolata però sull’intero complesso delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi quindi gli enti territoriali. Risulta quindi fondamentale garantire il concorso degli enti territoriali al conseguimento del coordinamento della finanza pubblica verso i nuovi parametri”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla XIII edizione della Conferenza sulla finanza e l’economia locale di Ifel, dal titolo ‘Legge di bilancio e oltre.

Per la ripresa e la resilienza della Finanza locale’, in corso oggi negli spazi di Roma Eventi – Fontana di Trevi, a piazza della Pilotta. In merito al percorso di applicazione della nuova governance europea, ha continuato Giorgetti, “le regole fiscali interne sono ad oggi improntate al principio del pareggio di bilancio: la legge di bilancio per il 2025 interviene con vari provvedimenti, in particolare gli enti territoriali contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi complessivi di finanza pubblica attraverso un accantonamento di bilancio, e quindi non un taglio diretto di risorse, che resta nella disponibilità degli enti e potrà essere utilizzato a seconda delle esigenze per accelerare il ripiano del disavanzo accumulato o realizzare investimenti”.

In più, ha proseguito il ministro, “gli enti territoriali dovranno rispettare in primis a livello di comparto regole più restrittive per il conseguimento dell’equilibrio di bilancio”. Secondo Giorgetti “nei prossimi mesi sarà importante riflettere su come queste norme si intersecheranno con i meccanismi che definiscono i rapporti finanziari tra i livelli di governo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal piano strutturale di bilancio, e a tal fine contribuirà l’istituzione del tavolo tecnico previsto dalla legge di bilancio per il 2025 presso il Mef con il compito appunto di monitorare le grandezze finanziarie di Comuni, Città metropolitane e Province interessate dalla nuova governance europea”. (Mgn/ Dire) 10:27 30-01-25