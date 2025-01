ENIA lancia prima Giornata Internazionale Intelligenza Artificiale

Roma – L’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (Enia) annuncia ufficialmente il lancio della prima Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale, che verrà celebrata il 4 luglio di ogni anno. La data scelta coincide con l’inizio della Dartmouth Conference del 1956, l’evento storico che segnò la nascita ufficiale della disciplina dell’Intelligenza Artificiale. Con questa iniziativa – spiega una nota – ENIA si fa promotore di una giornata dedicata a celebrare l’innovazione, l’etica e l’impatto dell’IA sulla società, sensibilizzando istituzioni, aziende, università e cittadini sui benefici e sulle sfide che questa tecnologia porta con sé.

UNA GIORNATA PER RIFLETTERE SUL FUTURO DELL’IA

La Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale nasce con l’obiettivo di:

– Promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’IA in diversi settori, dalla sanità all’industria, dall’educazione alla sostenibilità.

– Favorire il dibattito sull’uso etico e responsabile dell’IA, coinvolgendo esperti, governi e organizzazioni internazionali.

– Ispirare innovazione, supportando nuove idee, startup e progetti di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale.

– Educare e coinvolgere il pubblico, attraverso eventi, conferenze e iniziative divulgative su scala globale.

EVENTI E INIZIATIVE PER L’AI INTERNATIONAL DAY

Per la prima edizione della Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale, ENIA organizzerà una serie di eventi e tavole rotonde che coinvolgeranno esperti di IA, istituzioni, imprese e cittadini. Tra le attività previste:

– Summit internazionale con la partecipazione di leader del settore e rappresentanti istituzionali;

– Webinar e workshop per approfondire temi come IA generativa, sostenibilità e regolamentazione;

– Hackathon e sfide tecnologiche, per incentivare soluzioni innovative basate sull’IA;

– Campagne di sensibilizzazione e divulgazione rivolte a scuole, università e cittadini.

“La tecnologia dell’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro mondo a una velocità senza precedenti- ha dichiarato Valeria Lazzaroli, presidente di Enia- Con l’AI International Day, vogliamo creare un momento globale di riflessione e confronto, affinché l’IA venga sviluppata e utilizzata con responsabilità, nel rispetto dei valori umani e dell’etica”.

UN RICONOSCIMENTO GLOBALE IN VISTA

L’obiettivo di Enia è ottenere in futuro il riconoscimento ufficiale della Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale da parte delle Nazioni Unite o di altre istituzioni internazionali, consolidando questa ricorrenza come un appuntamento fisso nel calendario globale della scienza e dell’innovazione. “Invitiamo aziende, istituzioni, università e cittadini di tutto il mondo a unirsi a noi per celebrare questa giornata e contribuire al dibattito sul futuro dell’IA” ha concluso la presidente Lazzaroli.