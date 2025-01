Europol avverte i consumatori di fare attenzione ai medicinali falsi offerti online

Ritirati dal mercato medicinali falsi per un valore di 11,1 milioni di euro: le agenzie dell’UE collaborano per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’aumento dei medicinali falsi

Tra Aprile e Novembre 2024, le autorità di polizia, giudiziarie, doganali, mediche e antidoping di 30 paesi hanno unito le forze nell’operazione SHIELD V. Europol ha coordinato questo sforzo globale mirato al traffico di medicinali contraffatti e usati in modo improprio e di sostanze dopanti illecite. Come nelle edizioni precedenti, l’operazione del 2024 è stata supportata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), da Frontex, dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) e dalle agenzie nazionali per la medicina.

L’edizione 2024 dell’Operazione SHIELD è stata guidata da un gruppo direttivo composto da autorità di polizia francesi, greche, italiane e spagnole. Europol ha supportato questa operazione di vasta portata con diverse riunioni operative e l’impiego di esperti con uffici mobili che hanno offerto supporto analitico e forense.

Risultati preliminari dell’operazione SHIELD V

418 persone arrestate, accusate o sottoposte a procedimento penale

Indagati 52 gruppi di criminalità organizzata

4 laboratori sotterranei smantellati

Totale sequestri per un valore superiore a 11,1 milioni di euro, tra cui: 426 016 confezioni illegali di prodotti farmaceutici illegali 4 111 chilogrammi di polvere e materia prima 108 litri di principio attivo 174 968 fiale e ampolle oltre 4 683 426 compresse e pillole

Effettuati 4.083 controlli antidoping “in e fuori gara”

La criminalità farmaceutica è una minaccia crescente nell’UE

La criminalità farmaceutica ha un impatto diretto sulla salute e la sicurezza pubblica, poiché colpisce individui, comunità e sistemi sanitari nazionali. Genera enormi perdite finanziarie per le aziende legittime, mina la credibilità del marchio ma mette anche a repentaglio gli investimenti nella ricerca. Per sottolineare questa crescente minaccia, Europol ha lanciato un rapporto dedicato alla criminalità della proprietà intellettuale (IPC) che prende di mira la produzione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici.

Dietro un’ampia gamma di medicinali illeciti e sostanze dopanti ci sono reti di criminalità organizzata che vendono prodotti farmaceutici scadenti, falsamente etichettati o falsificati, nonché prodotti dirottati dalla filiera di distribuzione legale.

L’acquisto di medicinali falsi paga i criminali, mette a rischio la salute dei consumatori e mina l’economia

I medicinali falsi commercializzati nell’UE sono in aumento, il che comporta un costo enorme per l’individuo e la società. Europol, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) si sono uniti per sensibilizzare sul problema dei medicinali falsi e su come lavorano per proteggere i consumatori da questa minaccia.

I social media e i mercati online, sia in superficie che nel dark web, continuano a essere centrali per il commercio di prodotti farmaceutici contraffatti. Queste piattaforme offrono vari gradi di anonimato e si rivolgono a un vasto pubblico, rendendo difficile identificare gli attori criminali coinvolti.

L’acquisto di medicinali falsi paga i criminali, mette a rischio la salute dei consumatori e mina l’economia. I consumatori sono avvisati di stare attenti a non finanziare la criminalità organizzata o a non farsi del male acquistando medicinali falsi.

