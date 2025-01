Condivisi il calendario dei lavori per infrastruttura strategica lungo il Corridoio del Brennero

Si è svolta ieri, in videoconferenza al MIT, la seconda riunione del tavolo Italia-Austria sui lavori del Ponte di Lueg, un’infrastruttura strategica lungo il Corridoio del Brennero. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di entrambi i ministeri dei Trasporti, di RFI ed OBB, dell’Autostrada del Brennero S.p.a e di ASFINAG. Durante la riunione è stato condiviso il calendario dei lavori e le varie fasi di programmazione.

È stata anche l’occasione per avviare, su richiesta austriaca, un dialogo regolare nel settore ferroviario finalizzato a condividere esperienze e soluzioni per la mobilità transfrontaliera. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo ed ha permesso di consolidare il canale di comunicazione sul tema. La prossima riunione dovrebbe tenersi a ridosso dell’inizio effettivo dei lavori, previsti nel mese di marzo 2025. Gli operatori potranno trovare la documentazione relativa al calendario, le modalità e le specifiche degli interventi previsti sul Ponte, consultando il sito di ASFINAG.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/italia-austria-seconda-riunione-del-tavolo-sui-lavori-al-ponte-di-lueg