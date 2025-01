PNRR. 1.040 progetti sanitari su Regione Lombardia, punto in Prefettura

(DIRE) Milano, 30 Gen. – Sono 1.040 progetti finanziati con oltre un miliardo e seicento milioni di euro di risorse PNRR in Lombardia di titolarità del Ministero della Salute, che coinvolgono quale unico soggetto attuatore la Regione Lombardia.

L’esame dello stato di avanzamento dei progetti è stato fatto stamane dalla Cabina di coordinamento riunita in prefettura a Milano, dove la Regione Lombardia “ha esposto lo stato di avanzamento fisico dei progetti”, spiega una nota di corso Monforte.

Circa 277 milioni di euro sono destinati per la realizzazione delle nuove Case di Comunità (luogo fisico di facile accesso al sistema di assistenza sanitaria), 180 milioni per sostituzione “Grandi Apparecchiature”, 96 milioni per l’adeguamento alle normative antisismiche degli edifici ospedalieri, 600 milioni per l’erogazione delle cure domiciliari per gli over 65 fornite grazie a nuove tecnologie, 150 milioni per gli Ospedali di Comunità (nuove strutture sanitarie di ricovero breve che svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero).

Altri 835 milioni sono destinati al miglioramento del livello di digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e per lo sviluppo delle competenze del personale sanitario. All’incontro hanno partecipato l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, l’Ispettorato Generale del PNRR della Ragioneria Generale dello Stato e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza-Brianza. Presenti, oltre alla Regione Lombardia, anche le Associazioni Anci Lombardia e Assempredil Ance. (Mas/ Dire) 19:24 30-01-25