Agricoltura. Lazio: rogna ulivo minaccia produzioni di pregio

(DIRE) Roma, 31 Gen. – “Abbiamo chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini, una deroga alla bruciatura di potature in olivicoltura, per evitare la diffusione del contagio della ‘rogna dell’olivo’, a seguito delle numerose segnalazioni che ci sono arrivate, sia dai singoli olivicoltori che dalle organizzazioni di produttori del settore, in merito alla presenza di forti attacchi su tutto il territorio regionale dell’infezione causata dal batterio ‘Pseudomonas Savastanoi'”. Così in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri,che ha scritto alla Regione Lazio per porre l’attenzione su una problematica che sta affliggendo numerose aziende olivicole. L’infezione, fortemente diffusa in tutte le zone olivetate della Regione Lazio, viene contratta dalle piante di olivo attraverso ferite causate da grandine e gelate, come è avvenuto a febbraio 2018.

Si tratta di eventi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, ma questo patogeno può essere trasmesso anche con la pratica dell’abbacchiatura agevolata, effettuata con pettini elettrici o pneumatici, ormai ampiamente diffusi ni olivicoltura.”E’ necessario intervenire con estrema tempestività- spiega il presidente della federazione regionale di Coldiretti, David Granieri- perché essendo una malattia di origine batterica, non esistono interventi curativi specifici. Ecco perché abbiamo chiesto una deroga alla Regione per poter bruciare sui terreni interessati o nelle immediate vicinanze i residui di potatura, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi.Questo è l’unico modo per impedire al batterio di diffondersi e di mettere a rischio le Cultivar più diffuse nel panorama olivicolo regionale e le produzioni di pregio”.

Tra queste Frantoio, Moraiolo, Carboncella, Itrana, con la presenza dei relativi impollinatori Pendolino e Maurino, che sono anche le varietà ad elevata suscettibilità e scarsa resistenza alla batteriosi causata da “Pseudomonas Savastanoi”. Coldiretti Lazio ha così chiesto alla Regione Lazio di intervenire con una deroga all’articolo 19 comma 1b. del Decreto Masaf del 23/12/2022. In questo Regolamento, con riferimento al “Pagamento per la salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico”, viene previsto per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, tra gli impegni aggiuntivi: il divieto di bruciatura “in loco” dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti.

L’uso degli antibiotici “battericidi” non è infatti consentito e una volta che l’organismo nocivo è entrato nella pianta, il solo uso di prodotti a base rameica, considerati batteriostatici, non riescono, da soli a contenere la diffusione e la propagazione. Le prescrizioni dell’Eco schema 3, che prevede l’obbligo di trinciatura delle potature, essendo cumulabile con l’Eco schema 2, relativo all’inerbimento delle colture arboree, il cui impegno prevede di non effettuare lavorazioni del terreno nell’interfila ed il mantenimento della copertura vegetale su almeno li 70% della superficie oggetto di impegno, implica l’accumulo dei residui di potatura trinciati e non interrati, che rappresentano focolai di infestazione, non solo per la “Rogna”, ma anche per altri patogeni dell’Olivo. quali il Coleottero Scolitide ” Phloetribus Scarabeoides” (Fleotribo dell’Olivo) e del Coleottero “Hylesinus oleiperda” (llesino dell’olivo). (Com/Red/Dire) 10:21 31-01-25