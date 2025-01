Assistenti educativi. Alla buona volontà di Palazzo Alvaro devono seguire i fatti

Non è assolutamente da sottovalutare la situazione degli assistenti educativi di Reggio Calabria, la cui problematica non li aiuta assolutamente a svolgere il ruolo importante che hanno nella nostra comunità. Gli assistenti educativi segnalano che, da inizio mese, si sono visti ridurre le ore dai dirigenti scolastici a causa dell’insufficienza delle risorse che il Governo, attraverso la Regione, trasferisce alla Città Metropolitana. I finanziamenti, purtroppo, sono limitati e non riescono a coprire appieno le esigenze dei diversi Piani educativi.

Qualcosa sembrerebbe essersi mosso dopo l’ultimo incontro a Palazzo Alvaro, dove una folta delegazione di assistenti educativi è stata ricevuta dai vertici della Città Metropolitana che hanno lasciato intendere la volontà di risolvere la questione ed assicurare la copertura finanziaria dell’ente per coloro che svolgono questo delicatissimo compito professionale. Pare che l’Ente stia verificando la possibilità di attingere dai propri fondi di bilancio così come ha dichiarato nel comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio.

Noi saremo ligi nel verificare che alle parole seguano i fatti e che quanto paventato in quella nota stampa venga al più presto mantenuto. La preoccupazione è che le risorse vengano “distratte”. Ricordiamo che il ruolo dell’Assistente Educativo è quello di affiancare l’alunno in tutte le attività espressive e manuali ed accompagnarlo nel percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità residue. Si tratta di una figura professionale necessaria ad affrontare i problemi di autonomia e di comunicazione in base a quanto stabilito dalla legge 104/92.

Fabrizio Pace