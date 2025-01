Confermato il tabellone per la Coppa del Mondo di basket FIBA ​​U19 2025 a Losanna

L’edizione del 2025 del torneo si svolgerà dal 28 Giugno al 6 Luglio a Losanna, in Svizzera

LOSANNA (Svizzera) – Il percorso verso il trofeo della Coppa del Mondo di basket FIBA ​​U19 2025 è stato definito con la conferma dei gironi per la diciassettesima edizione dell’evento nel sorteggio di venerdì. Le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno.

I risultati dell’estrazione sono i seguenti:

Gruppo A : Argentina, Mali, Serbia, Nuova Zelanda Gruppo B : Cina, Slovenia, Germania, Canada Gruppo C : Giordania, Svizzera, Israele, Repubblica Dominicana Gruppo D : Camerun, USA, Australia, Francia

Tutte le 16 squadre partecipanti all’evento accederanno alla fase finale della competizione, con un format a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Le squadre del Gruppo A affronteranno le squadre del Gruppo B, in base alla classifica all’interno di questi gruppi (1° contro 4° – 2° contro 3°), mentre le squadre del Gruppo C affronteranno le squadre del Gruppo D.

I campioni in carica, la Spagna, non sono riusciti a qualificarsi per l’evento, finendo 13° all’U18 EuroBasket 2024. La Francia punterà al suo primo titolo di Coppa del Mondo U19 dopo aver perso ai supplementari nella finale dell’edizione 2023 della competizione. Gli USA cercheranno di estendere il loro vantaggio come leader di sempre nei titoli di Coppa del Mondo U19, avendone già vinti 8 in passato.

L’estrazione è stata effettuata dalla leggenda francese Antoine Rigaudeau, dal giocatore della nazionale svizzera Jonathan Kazadi e dalla velocista svizzera Sarah Atcho-Jaquier.

All’evento hanno partecipato il segretario generale della FIBA ​​Andreas Zagklis e il presidente della Swiss Basketball Andrea Siviero.

L’edizione del 2025 del torneo si svolgerà dal 28 giugno al 6 luglio a Losanna, in Svizzera.

