Lotta alla criminalità informatica: sfide comuni e soluzioni legislative individuate da Europol ed Eurojust

Pubblicata oggi, l’ultima relazione congiunta di Europol ed Eurojust, intitolata Common Challenges in Cybercrime, esplora le questioni persistenti ed emergenti che ostacolano le indagini sulla criminalità informatica. L’edizione di quest’anno non solo identifica i principali ostacoli, in particolare nel campo delle prove digitali, ma esamina anche come le nuove misure legislative potrebbero contribuire ad affrontarli.

Il rapporto evidenzia diverse sfide urgenti affrontate dalle forze dell’ordine, tra cui l’enorme volume di dati digitali, il rischio di perdita di dati e le persistenti barriere all’accesso alle informazioni critiche dovute a vincoli legali e tecnici. L’uso crescente di servizi di anonimizzazione ha ulteriormente complicato gli sforzi per tracciare le attività criminali online.

Per contribuire ad attenuare queste sfide, la relazione esamina l’impatto dei nuovi strumenti legislativi dell’UE, come il pacchetto di prove elettroniche, la legge sui servizi digitali e la legge sull’IA dell’UE. Questi strumenti mirano a facilitare l’accesso ai dati, migliorare la cooperazione transfrontaliera e rafforzare le capacità investigative. Tuttavia, la loro efficacia dipenderà in gran parte dal modo in cui saranno attuate e integrate nelle strategie operative esistenti.

La relazione sottolinea inoltre il valore della cooperazione strategica tra Europol ed Eurojust, evidenziando iniziative come il progetto SIRIUS, che ha rafforzato la collaborazione nelle indagini sulla criminalità informatica. Questi sforzi continuano a svolgere un ruolo cruciale nell’aiutare le forze dell’ordine a navigare in un panorama digitale sempre più complesso.

Sebbene permangano delle sfide, la relazione sottolinea il potenziale di queste nuove misure legislative per rafforzare la lotta contro la criminalità informatica. Dotare le autorità di contrasto degli strumenti giusti e garantirne l’uso efficace nelle indagini sarà fondamentale per stare al passo con l’evoluzione delle minacce informatiche.

comunicato stampa fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/tackling-cybercrime-common-challenges-and-legislative-solutions-identified-europol-and-eurojust?mtm_campaign=newsletter