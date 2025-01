Sanità. Pestelli: Superare i CAU, hanno creato i bisogni

(DIRE) Bologna, 31 gen. – Mentre la giunta regionale procede con la sua riflessione sul futuro dei diversi Cau, Fratelli d’Italia insiste per un superamento in blocco degli ambulatori per le urgenze meno gravi. “È ormai evidente che i Cau rappresentino un’esperienza da superare, in favore di un sistema sanitario più integrato”, afferma consigliere regionale romagnolo Luca Pestelli, autore di una interrogazione sull’argomento depositata oggi in Assemblea legislativa.

“Al netto delle dichiarazioni contrastanti che abbiamo letto sulla stampa nei giorni scorsi, ora è il momento di fare chiarezza una volta per tutte”, afferma l’esponente di Fratelli d’Italia. Ad esempio, chiede alla giunta de Pascale, “cosa ne sarà degli annunciati Cau a Forlì, Forlimpopoli e Savignano sul Rubicone? Parliamo di strutture che, sin dalla loro istituzione, si sono dimostrate carenti dal punto di vista dell’adeguatezza delle prescrizioni, inefficaci come struttura di medicina d’urgenza, insufficienti come investimento di medicina territoriale.

Mentre l’assessore Fabi annuncia in maniera trionfalistica l’aumento delle prestazioni effettuate, è evidente come le modifiche al sistema sanitario abbiano inciso in maniera negativa sulle liste d’attesa: invece che risolvere problemi, hanno creato bisogni. La qualità del servizio non si conta, si valuta”.13:21 31-01-25