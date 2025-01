UE, Torselli-Gemma: governo Meloni al fianco di giovani e donne

(DIRE) Roma, 31 Gen. “L’approvazione da parte della Commissione Europea di un regime italiano da 1,1 miliardi di euro per sostenere l’occupazione giovanile e femminile è una grande vittoria per l’Italia e un’ulteriore conferma dell’impegno del Governo Meloni nel promuovere il lavoro stabile e duraturo. Grazie a questa misura, le imprese che assumeranno giovani under 35 e donne nel Mezzogiorno con contratti a tempo indeterminato potranno beneficiare di un’esenzione dai contributi previdenziali fino a 650 euro al mese per due anni”.

Lo affermano gli europarlamentari di FdI-Ecr, Francesco Torselli e Chiara Gemma che aggiungono: “Un intervento concreto che favorirà la creazione di oltre 180 mila posti di lavoro e darà alle aziende la possibilità di investire sul futuro del Paese senza il peso di un fisco opprimente. Il Governo Meloni ha dimostrato ancora una volta di essere dalla parte di chi lavora e di chi crea lavoro. Continueremo a lavorare affinché l’Europa sostenga misure di questo tipo, che incentivano la crescita e mettano al centro il merito. 13:31 31-01-25

Foto da archivio