Con il cuore e con i gol: La Futura espugna il Palamazzola

NEW TARANTO- FUTURA 3-4 (Falcone, Musumeci, Pizetta, Scopelliti)

Sta diventando realmente troppo difficile trovare ulteriori aggettivi per descrivere questo gruppo straordinario: la Futura vince ancora, continua a stupire, in mezzo alle avversità, con tecnica, forza, grinta e spirito di sacrificio. Firma corsara al Palamazzola. Battuta, a domicilio, una delle superpotenze del torneo, il Taranto. I giallo-blu firmano il passaggio del turno, facendosi recuperare carambolescamente tre gol e vincendo con il sigillo monumentale a firma Scopelliti.

I quintetti:

Lupinella, Di Pietro, Quinto, Cimanguinho e la new entry Grandinetti con out Boudaboudzi, out per scelta tecnica.

La Futura risponde con il rientrante Parisi tra i pali, Honorio,Pizetta e Pedotti accanto ad Andrea Falcone.

La sfida

Dopo un guizzo di Cimanguinho sotto porta, è subito gol Futura. Fallo di Di Pietro su Honorio. Punizione da posizione più che decentrata e capolavoro di Andrea Falcone per l’uno a zero Futura. I Mister Honorio e Martino danno equilibrio con l’ingresso in campo del metronomo Peppe Scopelliti in mezzo al campo. E’ proprio Scopelliti dopo un’iniziativa di Pizetta, a sfiorare il gol del due a zero. La new entry Grandinetti si coordina molto bene e colpisce la traversa dalla distanza.

Bella e vogliosa l’immediata risposta Futura: “rubata” galattica di Andrea Falcone, ancora lui e grande gol in appoggio per Gigi Musumeci, è due a zero. Una punizione molto pericolosa della New Taranto viene annientata dal rientrante Paolo Parisi(su Giannace). I locali tentano una reazione, prima con Quinto, su Assist di Giannace e poi con Cimanguinho. Parisi, si supera ancora una volta contro Taranto: con successo.

I guizzi di Honorio prima e Scopelliti successivamente, provocano nuovi “brividi” alla retroguardia rosso-blu. Una botta fortissima di Pizetta colpisce la base esterna della porta. Il gol è nell’aria: Scopelliti lancia proprio Eriel Pizetta. Il brasilano, beffa il portiere Lupinella con un gol, con tanto di tunnel, sensazionale. Parisi, chiude il primo tempo, con un nuovo ed importante intervento sulla punizione avversaria.

Nel secondo tempo continua il monologo Futura: è Scopelliti a firmare il poker ed è determinante la deviazione avversaria, con la porta sguarnita. Lupinella, poco dopo, salva il risultato su di un Pedotti lanciato a rete. De Risi tenta il gol dalla distanza, ma Parisi risponde ancora presente. Il portiere del Taranto si supera ancora su Falcone. Lopez per Giannace ci provano ancora per Taranto ma la Futura, risponde colpo su colpo. A otto minuti e trenta dalla fine, la New Taranto cerca il powerplay con Lopes aggiunto.

Un tap-in sotto porta di Cimanguinho viene respinto da Paolo Parisi. Questa volta, però, il gol arrivo: Taranto sblocca il proprio bottino del pomeriggio del Palamazzola realizzando di Quinto su assist di Lopes. Prima Pizetta, di un soffio da campo a campo, poi Parisi, nella medesima maniera sfiorano il quarto gol a tre minuti dalla fine.

La gara non finisce qui: il quinto aggiunto, Lopez a due minuti dalla fine, in pieno power play-riapre clamorosamente la partita realizzando il gol del 2 a 3. (A 17 e 44). Un disimpegno errato della Futura, ed il primo vero errore della serata di Paolo Parisi, favorisce Grandinetti che firma un clamoroso pareggio.

Contromossa Futura con Scopelliti quinto di movimento: una mossa azzardata? Macché. A trentotto secondi una bordata incredibile di Pizetta rimanda avanti la Futura all’interno di una gara memorabile. Parisi si riscatta, da campione, su Cimanguinho a 4 secondi dal termine. L’ultimo tiro è sempre Taranto, la la Futura respinge anche questa. Un’impresa clamorosa. La Futura passa il turno, gioisce per un gruppo meraviglioso, mai arrendevole e letteralmente pazzesco.

