Migranti. Battilocchio: Centri Albania modello per molti Paesi UE

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Si sta andando contro una decisione della Cassazione che ha stabilito in maniera chiara che la competenza sui paesi sicuri spetta ai governi di ciascun Paese membro e non vi è nessuna necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di Giustizia europea del 25 Febbraio. Sono stato in più di una occasione nei centri in Albania nei mesi di preparazione, sono pronti, nuovi, moderni e molti paesi europei hanno mostrato interesse”.

Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Responsabile Dipartimento Immigrazione del partito, ospite a Tgcom24. “I centri in Albania sono un modello che si inserisce in una strategia complessiva che il Governo e la maggioranza stanno portando avanti sul tema della gestione dei flussi migratori.

E’ un tassello di un mosaico più ampio che sta dando risultati importanti, i dati del 2024 segnano un meno 59 per cento di arrivi irregolari. Questo tassello è bloccato da una decisione della magistratura che non condividiamo, ma riteniamo doveroso andare avanti con la nostra strategia complessiva: lotta dura contro i trafficanti di morte, di esseri umani e scafisti, intese bilaterali con i paesi di transito, meccanismi di migrazione legale e un nuovo approccio verso i paesi africani in una cornice europea e nel pieno rispetto del diritto internazionale”, ha concluso. (Tar/ Dire) 12:10 01-02-25