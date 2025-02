Mollicone: non ci faremo intimidire, al lavoro per sintesi culturale

(DIRE) Roma, 1 feb. – “Fin dal primo giorno della legislatura, in Parlamento, stiamo portando avanti – insieme al ministro Sangiuliano prima, al ministro Giuli dopo, e al sottosegretario Mazzi – un’azione riformatrice – ma rivoluzionaria – per rimettere al centro della cultura italiana la nostra identità e la nostra storia – e non più gli amici degli amici dei circoletti e dei salottini”. Così ha dichiarato in apertura dei dibattiti in Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia (FdI) il Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

Lo riporta una nota. “La Commissione Cultura- prosegue- è la prima commissione di tutto il Parlamento per numero di atti di legge approvati in sede legislativa, approvati, quindi, senza passare per l’aula, per rendere più veloce ed efficiente quanto prima la messa a terra dei punti del programma elettorale di Fratelli d’Italia. Noi vogliamo dare agli italiani – a chi lavora nel settore culturale e a chi ne fruisce – ciò per cui ci hanno scelto”.

“A favore della creatività abbiamo approvato la normativa più all’avanguardia in Europa – e con complimenti anche dei rappresentanti di categoria d’oltreoceano – contro la pirateria digitale – aggiunge Mollicone – A favore della creatività, mettendo al centro l’uomo, contro ogni abuso dell’intelligenza artificiale abbiamo lavorato al Tusma, nel DDL Intelligenza Artificiale e nella direttiva Nis, introducendo il comparto culturale nel novero dei settori da tutelare in materia di cybersicurezza.

A favore delle tradizioni nazionali, dei nostri borghi e delle aree interne abbiamo approvato una delle normative più all’avanguardia nel mondo per la tutela della Rievocazione storica e delegato il Governo a disciplinare il patrimonio culturale immateriale.

A favore dei nostri beni culturali e dei numerosi operatori che ce lo chiedevano, stiamo approvando ‘Italia in Scena’, un grande circuito di paternariato pubblico-privato, ispirato al principio di sussidiarietà della Costituzione, per la gestione delle bellezze chiuse o poco valorizzate della Nazione, simboli e custodi della nostra storia” “Ci attaccano perchè abbiamo attaccato le ‘consorterie’ – come nel caso di Cinecittà, che inizierà ad essere risanata dalla nuova governance dopo averla trovata sul lastrico.

Come ha detto il Presidente Meloni, non ci faremo intimidire. Non indietreggeremo. Non siamo ricattabili e non lo saremo mai. La strada è ancora lunga – le battaglie da fare sono molte – ma non abbiamo paura. Non ci faremo inibire dal continuare la nostra attività istituzionale per un’affermazione di una nuova visione culturale di sintesi e non di egemonia.” (Com/Sal/ Dire) 15:04 01-02-25