Reggio Calabria. Vandali distruggono la targa in ricordo di Norma Cossetto

Dal 2005 al 2023, per 18 anni, la targa in memoria di Norma Cossetto, posta all’interno dell’area sacra Griso Laboccetta, non è mai stata oggetto di attenzione da parte dei coraggiosi vandali che si muovono al calar della notte.

Poi, improvvisamente, si è pensato bene di spostarla, in un luogo nascosto, lontano dalla più trafficata Via del Torrione e da quel momento, in pochi mesi, prima è stata imbrattata ed oggi, a pochi giorni dalla data del 10 Febbraio, è stata distrutta.

Non è nel nostro stile cedere al piagnucoloso vittimismo, non vogliamo neanche lanciare alcun ipocrita appello contro la violenza gratuita che si abbatte contro i morti e le targhe che li ricordano, ciò che vogliamo è molto semplice: chi di dovere intervenga con estrema celerità per ripristinare la targa in memoria di Norma Cossetto, riposizionando la stessa nel luogo originario.

« Profondo è l’odio che l’animo volgare nutre contro la bellezza. » Ernst Jünger.

Centro Studi Tradizione Partecipazione