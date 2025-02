Sassari. In arresto per furto di 35 kg di filamenti di rame

Rintracciato il colpevole a poca distanza dal luogo del furto

Facendo salvo il principio di presunzione di innocenza degli indagati, gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato e danneggiamento. I poliziotti, su indicazione della Sala Operativa, si sono portati dapprima in una zona dell’agro sassarese, per la segnalazione di un furto di cavi dell’elettricità posti nella pubblica via.

Da accertamenti esperiti si è riscontrato che il fatto risultava già commesso qualche giorno prima sempre nella stessa area. Pertanto un equipaggio si è fermato nella zona mentre l’altro è andato nel presunto luogo in cui era diretto il reo.

Sul posto, gli operatori hanno rintracciato l’uomo e l’auto utilizzata per trasportare il materiale oggetto di furto. Hanno quindi proceduto a perquisizione, poi estesa all’abitazione, con esito positivo in quanto sono stati rinvenuti diversi cavi e numerosi filamenti di rame per un peso di circa 35 chilogrammi. Al termine degli accertamenti di rito, il reo è stato tratto in arresto per furto aggravato e danneggiamento.