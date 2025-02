Snow Volley: a Lorica al via la seconda tappa di Campionato Italiano Assoluto 2025

Lorica (Cs). Prenderà il via domenica 2 Febbraio la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di snow volley. Il circuito tricolore, iniziato nello scorso weekend sulle pendici dell’Etna, approda ora nello spettacolare Parco Nazionale della Sila in Calabria anche grazie alla collaborazione della società Volley San Giovanni in Fiore. Ad affrontarsi sulla neve cosentina saranno sette coppie nel tabellone maschile e sei in quello femminile.

Il torneo maschile (8:45 orario d’inizio) sarà formato da due pool, una da tre squadre (Pool A) e una da quattro (Pool B). Nel primo girone tutti e 3 i team avanzeranno al turno successivo, mentre nel secondo girone verrà eliminata solamente la quarta classificata. Le squadre si sfideranno poi dai quarti di finale per proseguire il cammino fino alla finalissima.

Il torneo femminile (sempre 8:45 orario d’inizio) invece vedrà le compagini divise in due pool, ognuna composta da tre squadre. Le prime classificate di ogni girone accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze si incroceranno nei quarti di finale.

I ROSTER MASCHILI

Lupatelli, Bennato, Vespero; Santacroce, Carrozza, Vizzari, Adornato; Di Risio, Camozzi, Geromin; Marasco, Caputo, Tarasco; Panetta, Belcastro, Zucco; Caricari, Santacroce, Sprilì, Comisso; Barile, Leone, Lopetrone, Remo.

I ROSTER FEMMINILI

Tonon, D’Arrigo, Parenzan; Sarlo C., Sarlo G., Oksyuk; Gentile, Sansotta, Bolognino; Degirolamo, Orobello, Monteleone; Foti, Panetta, Roccisano; Fazzari, Rocca, Certoma, Ussia.

