Tornano le Cene d’Arte a l’Accademia Gourmet Chef Cogliandro celebra Migneco

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una nuova edizione delle celebri Cene d’Arte all’Accademia Gourmet – Art Gallery, un evento che celebra l’incontro tra alta cucina, arte e cultura. Questa volta il protagonista sarà il grande artista Giuseppe Migneco, maestro indiscusso del realismo del Novecento, noto per la sua capacità di raccontare attraverso i suoi dipinti la Sicilia autentica e il mondo delle comunità rurali del sud.

Le Cene d’Arte, anima dell’Accademia Gourmet, sono un successo ormai consolidato e nascono dall’estro e l’amore per la cultura di chef Filippo Cogliandro, filantropo e amante dell’arte. Cogliandro trasformerà i dipinti di Migneco in prelibati piatti ispirati alla tradizione e interpretati attraverso un approccio artistico e innovativo.

Da novembre, l’Accademia Gourmet ospita l’unica antologica di Migneco a Reggio Calabria, voluta dalla Galleria San Giorgio Arte di Bari, che raccoglie in una sola location le opere più rappresentative dei suoi diversi periodi artistici. Un percorso espositivo che offre uno sguardo profondo sull’arte del grande autore messinese, celebrato per la sua tecnica pittorica e il suo legame con la cultura e le tradizioni del sud Italia.

Per la Cena d’Arte, in programma il 7 febbraio, e curata da Elisabetta Marcianò, Chef Filippo Cogliandro, premiato con la Forchetta Gambero Rosso e recentemente celebrato da Forbes Italia, si ispirerà ai capolavori di Migneco, traducendone il significato più profondo in piatti unici, legati al territorio e alla filosofia slow food.

La cena sarà impreziosita dalle note del Maestro Alessandro Santacaterina, virtuoso della chitarra battente a cinque ordini e tra i principali interpreti moderni di questo strumento tradizionale. Grazie alla sua intensa attività di ricerca, Santacaterina offrirà una reinterpretazione contemporanea dei suoni della tradizione, creando un’atmosfera magica che arricchirà l’esperienza multisensoriale della serata.

Grazie alla visione di Chef Cogliandro, l’arte visiva, la musica e la gastronomia si incontrano in un evento straordinario, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nel percorso artistico di una figura chiave del panorama culturale italiano e di gustare la sua eccezionale cucina.

Le Cene d’Arte all’Accademia Gourmet rappresentano un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza e l’eccellenza nelle sue forme più autentiche.

comunicato stampa