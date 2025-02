Villa San Giovanni (RC): sarà l’Hotel Plaza la nuova sede dei Carabinieri

Si è concluso ieri, con la firma dell’atto di avveramento, l’iter per l’acquisto dell’hotel Plaza. La struttura verrà destinata alla Stazione ed alla Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni. Grazie ai fondi della Regione Calabria si è permesso alla città di riappropriarsi di un bene che era divenuto negli ultimi anni luogo di degrado: restituire alla città un immobile che nel passato ha rappresentato un fiore all’occhiello per la comunità (il famoso Piccolo Hotel dell’ing. Giovanni Calì), rappresenta una vittoria di questa amministrazione.

La soddisfazione nasce anche dalla circostanza che Villa San Giovanni aveva perso, con la chiusura del comando della Polizia stradale, un simbolo di sicurezza per la città, soprattutto in un punto strategico quale è la zona della stazione ferroviaria e a pochi metri dal porto, luogo di intenso traffico e, pertanto, a rischio.

Il lavoro in sinergia con il comando provinciale dei Carabinieri e la Regione Calabria ha consentito che questo sogno divenisse realtà. Un sogno perché nel momento storico di grave difficoltà economica che vive la Città, la possibilità di acquisire un bene di tale importanza al patrimonio indisponibile dell’ente ha ancora più valore. Il lavoro che le forze dell’ordine quotidianamente svolgono in città rappresenta una garanzia per la comunità tutta. Questa Città ha bisogno di sentirsi tutelata e sicura e sapere che un presidio di legalità alberghi all’interno di un bene pubblico deve riempire di orgoglio i cittadini villesi.

Non a caso uno dei primi atti compiuti da questa amministrazione è stato quello di riacquisire al patrimonio indisponibile dell’ente l’ex Caserma della Guardia di Finanza a Cannitello per rimetterla a disposizione della comunità. Riteniamo che i luoghi che hanno fatto la storia di Villa San Giovanni debbano tornare a vivere per restituire dignità e prestigio alla Città.

Le linee programmatiche approvate da questa amministrazione comunale sono tutte permeate dal concetto di legalità e questo atto sposa completamente gli obiettivi in esse prefissati. Lavoreremo ancora seguendo questa traccia, affinché tutta l’attività amministrativa resti improntata alla legalità ed alla trasparenza.

Ada Pavone, vicesindaco della Città di Villa San Giovanni con delega alla Legalità