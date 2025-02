Belgio svolta Destra, nuovo governo dei conservatori fiamminghi

Il Belgio ha finalmente un nuovo governo. Dopo quasi otto mesi dalle elezioni del 9 Giugno, Bart De Wever, candidato premier e leader della destra fiamminga dell’N-Va, ha informato il re Filippo del successo dei negoziati tra i cinque partiti della cosiddetta coalizione Arizona.

Oltre all’N-Va, la coalizione include le forze centriste e liberali della Vallonia (Mouvement réformateur e Les Engagés), i socialisti fiamminghi di Vooruit e i cristiano-democratici di Cd&V. De Wever diventa così il primo nazionalista fiammingo a guidare il Paese e il terzo premier dei Conservatori UE (Ecr), succedendo al liberale Alexander De Croo.

“Alea iacta est!”, ha esultato De Wever su X, celebrando la conclusione positiva dei negoziati. La formazione del nuovo governo segna un momento storico per il Belgio, con l’entrata in carica di un premier nazionalista fiammingo per la prima volta nella storia del Paese.

