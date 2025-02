Campionato Italiano Assoluto Snow Volley 2025: conclusa la seconda tappa di Lorica

Lorica (Cs). Cala il sipario sulla seconda tappa della quarta edizione del Campionato Italiano Assoluto di snow volley. Sulla Sila cosentina hanno trionfato nel torneo maschile Di Risio, Camozzi e Geromin, mentre in quello femminile Tonon, D’Arrigo e Parenzan.

Il tabellone maschile è stato dominato dai vincitori che, grazie a due vittorie in altrettante partite nella Pool A sono approdati direttamente in semifinale. Qui hanno affrontato Marasco, Caputo e Tarasco battendoli per 2-0 (15-8, 15-12), mentre in finale si sono imposti sempre per 2-0 (19-17, 18-16) su Barile, Leone, Lopetrone e Remo. Ottima prova di solidità dunque per il trio già vicecampione d’Italia nel 2023 a Prato Nevoso. Tonon e Parenzan si riconfermano invece campionesse a Lorica dopo la vittoria dell’edizione 2024 (in quell’occasione però il team era completato da Turano e non da D’Arrigo).

Le prime classificate sono approdate in finale non perdendo neanche un set. L’atto conclusivo però si è dimostrato più difficile del previsto: contro Sarlo C., Sarlo G., Oksyuk, trio già affrontato e battuto nella pool, è servito il tie-break a Tonon, D’Arrigo e Parenzan per conquistare il gradino più alto del podio (12-15, 15-5, 15-4).

Archiviate le tappe di Linguaglossa e Lorica rimane, per l’edizione 2025 del Campionato Italiano Assoluto di snow volley, l’appuntamento conclusivo di Prato Nevoso (Cn), dove il 29 e il 30 marzo le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno sulla neve piemontese per conquistare il titolo tricolore.

I ROSTER MASCHILI

Lupatelli, Bennato, Vespero; Santacroce, Carrozza, Vizzari, Adornato; Di Risio, Camozzi, Geromin; Marasco, Caputo, Tarasco; Panetta, Belcastro, Zucco; Caricari, Santacroce, Sprilì, Comisso; Barile, Leone, Lopetrone, Remo.

I ROSTER FEMMINILI

Tonon, D’Arrigo, Parenzan; Sarlo C., Sarlo G., Oksyuk; Gentile, Sansotta, Bolognino; Foti, Panetta, Roccisano; Fazzari, Rocca, Certoma, Ussia.

IL PODIO MASCHILE

1. Di Risio, Camozzi, Geromin

2. Barile, Leone, Lopetrone, Remo

3. Lupatelli, Bennato, Vespero

IL PODIO FEMMINILE

1. Tonon, D’Arrigo, Parenzan

2. Sarlo C., Sarlo G., Oksyuk

3. Gentile, Sansotta, Bolognino

DIRETTA STREAMING

Tutti i match dal Campo Centrale sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

IL CALENDARIO 2025

Linguaglossa (CT) – 26 gennaio 2025

Lorica (CS) – 2 febbraio 2025

Prato Nevoso (CN) – 29-30 marzo 2025 (Finale)

La gallery dell’evento è disponibile QUI.

L’albo d’oro del Campionato Italiano è disponibile QUI.

comunicato stampa