Guerre. Bellucci: da rete solidarietà importante contributo per tutelare i bambini

(DIRE) Roma, 2 feb. – “La nascita dell’alleanza ‘Unbroken Kids’ tra Misericordie d’Italia, 5P Europe Foundation e Unbroken Ukraine sottolinea l’importanza di continuare a lavorare uniti per tutelare le vittime più fragili dei drammatici conflitti purtroppo in corso in varie parti del mondo. Bambine e bambini innocenti, che portano sui propri corpi le ferite della guerra e le cui vite vengono brutalmente spezzate troppo presto.

Sono certa che, attraverso azioni diversificate, questa nuova rete di solidarietà sociale internazionale darà il proprio concreto contributo per prendersi cura del benessere psicofisico delle vittime, garantendo cure mediche, riabilitazione e un futuro migliore ai giovani pazienti colpiti dai conflitti e alle loro famiglie”.

Lo dichiara l’on. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a margine della presentazione di ‘Unbroken Kids Alliance’, tenutasi oggi a Roma, in occasione del primo Summit internazionale sui diritti dei bambini organizzato dalla Santa Sede, alla presenza di illustri rappresentanti istituzionali internazionali. “L’Italia – continua – è impegnata costantemente negli scenari di guerra a prestare aiuto ai popoli martoriati dai conflitti bellici e, in modo particolare, a soccorrere i più fragili, bambini, donne, persone disabili.

I dati relativi ai minori, nello specifico, ci offrono uno scenario drammatico: a livello globale, 1 su 5 è vittima della guerra; oltre 470 milioni in 59 Paesi del mondo. In Medio Oriente si riscontra la percentuale più alta rispetto ai bambini totali. In Africa, invece, vi è il maggior numero di minori oppressi dalla guerra.

E anche nel cuore dell’Europa, in Ucraina, in questi tre anni, sono proprio i bambini ad aver pagato il prezzo più alto come sempre accade. Numeri angoscianti, che ci impongono di rafforzare il nostro impegno umanitario e proseguire senza sosta nella difesa della pace e dei diritti dei minori. Noi, come Governo, saremo sempre dalla parte di chi tende la mano a chi è in difficoltà”, conclude. (Tar/ Dire) 20:21 02-02-25