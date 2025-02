Milano, rubano denaro dallo zaino di un turista in Stazione Centrale: arrestate 2 persone

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadine bosniache di 20 e 24 anni, residenti presso il campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate (Mi), per furto aggravato in concorso.

Ieri sera gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori nelle zone della movida e nelle adiacenze della stazione Centrale di Milano, intorno alle 20:50, hanno notato in piazza Duca d’Aosta due giovani donne che hanno cominciato a seguire una coppia di turisti asiatici che si stava incamminando verso via G.B. Pirelli.

La 20enne si è avvicinata alla coppia aprendo l’ombrello per permettere alla complice di aprire, con estrema rapidità e precisione, lo zaino sulle spalle dell’uomo, un cittadino giapponese di 59 anni, e prendere il portafoglio. La 24enne ha immediatamente prelevato il denaro contante e riposto il portafoglio nello zaino prima di tornare verso la Stazione Centrale con la complice cui ha consegnato i 100 euro appena rubati.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato le due donne arrestandole per furto aggravato in concorso e riconsegnato il denaro alla vittima che ha formalizzato la denuncia. La 20enne, inoltre, gravata da Avviso Orale, è stata anche denunciata perché inottemperante al Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Milano della durata di tre anni notificatole a novembre 2022.

comunicato stampa – fonte: