NBA: Doncic ai Lakers per Davis

Luka Doncic ai Los Angeles Lakers, è la notizia sportiva del giorno. L’asso sloveno dei Dallas Mavericks è stato scambiato col 31enne centro dei Giallo-Viola Antony Davis. Nello “scambio sono rientrati anche altri giocatori che potremmo definire di seconda fascia NBA ma che farebbero comunque gola a molte squadre della nostra EuroLega.

Si tratta esattamente di Maxi Kleber e Markieff Morris, che volano al Forum di Los Angels e ai Lakers e di Max Christie e la prima scelta 2029 dei Lakers che andranno in Texas a Dallas. Nell’accordo per saldare i conti ci sono anche gli Utah Jazz che hanno ricevuto ricevuto Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft.

Sembra che siano stati i Dallas a farsi avanti per lo scambio in quanto hanno ravvisato nelle doti difensive e da intimidatore d’aria di Antony Davis, l’uomo giusto per conquistare il titolo sfuggito la stagione scorsa contro i Boston Celtics. I Mavs ritengono la difesa la base principale del loro successo, ecco spiegata la loro scelta sulla carta, però senza dubbio una soluzione molto ardita, anche se qualcuno dietro vede dei possibili problemi sulla condizione fisica dell’asso sloveno che è incappato in diversi piccoli infortuni (l’ultimo al polpaccio).

Le cifre del nuovo ingaggio sono alte con i limiti degli eventuali nuovi rinnovi già pattuiti ma non sono quelle ad attirare l’attenzione degli appassionati bensì la possibilità di veder giocare Luka Doncik accanto al suo idolo LeBron James, un duo sulla carta devastante ma come far convivere i due assi e la loro voglia di primeggiare sarà il compito primario di coach JJ Redick, colui che era stato chiamato per rilanciare la franchigia.

Da ex guardia tiratrice forse riuscirà nell’impresa perchè sono in molti tra gli esperti a vedere vicina una possibile cessione del Campione numero 23 GialloViola.

Fabrizio Pace